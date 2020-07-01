Как решился вопрос с Грушевским сквером и где застройщик получит новый участок

Источник материала: Tut.by

Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями объяснил, как решился вопрос Грушевского сквера, почему там до сих пор находится строительный забор и где застройщик «Датч Стар» получил компенсационный участок.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Кратко о стройке в Грушевском сквере

Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске. Широкая общественность узнала об этой компании в начале 2020 года, когда жители Грушевки начали выступать против застройки части Грушевского сквера.

Люди выходили на акции , вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации. Наталья Кочанова, напомним, является уполномоченным главы государства по Минску.

По поручению Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение , что Грушевский сквер должен быть сохранен. Застройщик построит только две секции вместо запланированных пяти — для оставшихся трех ему пообещали выделить компенсационный участок.

Кстати, не так давно среди владельцев компании-застройщика всплыло имя тренера хоккейной команды президента Дмитрия Баскова. Ему принадлежит 10,74% компании.

Где застройщик получит участок?

По указу президента в феврале решили вернуть скверу границы — 2,16 га. До сих пор идет процесс выделения территории для компенсационного участка «Датч Стар». Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович рассказал, что акт выбора земельного участка находится на согласовании в Белгипроземе.

Новый участок расположен вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов, неподалеку от дома на Щорса, 11. Сейчас там находятся частные дома — они пойдут под снос.

Вместе с участком «переезжает» и детский сад, который «Датч Стар» должен построить в качестве соцнагрузки. До этого его планировали построить на месте снесенного кинотеатра «Авангард».

Новый ПДП, где был указан урезанный сквер, до сих пор не утвержден.

Из зала местные жители спросили, когда вернут Грушевский сквер и почему участок до сих пор занят техникой?

— У «Датч Стар» есть решение до 2023 года. Процесс выделения нового земельного участка идет параллельно с изъятием (изъятием участка, который был выделен вместе с частью Грушевского сквера. — Прим. TUT.BY). То есть в итоге это будет одно решение — предоставление и изъятие. Документация готовится, условием выделения новой земли является необходимость покинуть участок, условно за 20 дней, — объяснил Касперович.

По его словам, точные сроки решения этого вопроса назвать сложно, так как за снесенные дома застройщику нужно выделить компенсационное жилье, занимают время и административные процедуры.

— Это не тягомотина, это бюрократическая процедура. Административная процедура — это месяц. Потом документация идет на комиссию по актам выбора и [можно] реализовывать имущественные права. После этой комиссии возникает условие покинуть территорию, как я уже сказал, за 20 дней.

Глава администрации района Татьяна Колядко подытожила, что на это понадобится примерно два месяца.