Беларусь выступает за введение в перспективе безвизового режима с Евросоюзом

Источник материала: Вороновская газета





Владимир Макей принял участие во встрече с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи в формате видеоконференции, сообщает sb.by со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

В мероприятии также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Стороны обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и «Восточного партнерства» (ВП), прошедших в июне, а также дальнейшие шаги по выработке параметров функционирования инициативы в период после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.

В своем выступлении Владимир Макей отметил в качестве важного достижения «Восточного партнерства» вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью. Напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок, наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Также глава МИД Беларуси выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП. Владимир Макей предложил включить в число стратегических целей ВП ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами и напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной ИT-школы ВП.

Белорусская сторона высказалась за подписание Евросоюзом базового соглашения с нашей страной. При этом Владимир Макей подчеркнул заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии ВП в качестве прагматичной и инклюзивной инициативы, ориентированной на достижение конкретных результатов в интересах граждан.

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