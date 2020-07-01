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Дмитрий Басков рассказал о бюджете минского «Динамо»

01.07.2020 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков в комментарии «Беларусь 5» рассказал о бюджете клуба:


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Нам подтвердили размер государственного финансирования. Нельзя сказать, что для наших подписаний это очень оптимистичное число. Оно примерно на уровне клубов Экстралиги. Исходя из этого какие-то подписания идут.

Мы продолжаем активно работать, ищем как частных спонсоров, так и коммерческих партнеров. В ближайшее время будут новые подписания, в том числе и коммерческие. При этом начнутся подписания игроков. Мы пытаемся дотянуться до пола зарплат КХЛ и, я надеюсь, что к этому придём.

 
 
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Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков в комментарии «Беларусь 5» рассказал о бюджете клуба:
 
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