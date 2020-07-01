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Беларусь готова к введению безвиза с Евросоюзом

02.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Введение безвизового режима - хорошая перспектива развития отношений Беларуси со странами ЕС, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей во время встречи с комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи.

Важным достижением Восточного партнерства стало вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, заявил Макей. Министр высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью, а также поддержал подписание базового соглашения с ЕС.

Макей напомнил о предложениях Беларуси по содействию ЕС экспорту стран Восточного партнерства на европейский рынок, наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе благодаря реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Глава белорусского МИД предложил включить в стратегические цели партнерства ускорение прохождения границы («граница за час»), сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Официальный Минск подтвердил готовность принять осенью мероприятие высокого уровня Восточного партнерства в рамках подготовки к саммиту.

Напомним, сегодня вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом.

 
Теги: Минск
 
 
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Введение безвизового режима - хорошая перспектива развития отношений Беларуси со странами ЕС, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей во время...
 
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