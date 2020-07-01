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Смешной наряд Дудя из нового видео превратили в шутки о выборах в Беларуси (но не только)

02.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете новый шаблон для шуток, построенных на контрасте. Объясняем: недавно известный российский блогер Юрий Дудь опубликовал интервью с экспериментальным дуэтом IC3PEAK. Его участники — Николай Костылев и Анастасия Креслина — стали популярны сперва благодаря свежему индустриальному попу, а потом написали несколько остросоциальных песен вроде «Смерти больше нет». Она, кстати, как оказалось из интервью, вдохновлена Путиным. В Минске группа тоже выступала, несмотря на то, что их концерт даже запрещали.

Казалось бы, что здесь смешного? Но в интернете нашли повод придумать шаблон для шутки. Часть интервью записана на природе, куда Юрий Дудь надел простую одежду — яркую майку в полоску и песочные шорты.

На фоне облаченных во все черное IC3PEAK это выглядело комично. Блогер не упустил возможность и сам пошутил над собой.

— Я так понимаю, что у нас сейчас исторический выпуск в смысле картинки, исходя из того, как органично выгляжу я и как выглядят герои, — заметил Дудь в видео. — Нет проблем, что я чуть легкомысленно одет?

И если в интервью участники быстро перешли к другим вопросам, то пользователи Twitter и «ВКонтакте» стали делать скриншоты выпуска и клепать шутки.

Все началось со старых приколов о том, что под мрачной одеждой может скрываться очень милый человек (или носочки).


Фото из твиттер-аккаунта @D0CT0EBCKNN

Фото из твиттер-аккаунта @leni_kotik

Фото: «ВКонтакте»

После этого белорусские пользователи обратили внимание: позитивный Дудь уж слишком сильно напоминает некоторых граждан, которые в предвыборную кампанию 2020 года активно проявляют свою позицию, но знают, как все обычно заканчивается.


Фото из твиттер-аккаунта @m_for_mixacb

Фото из твиттер-аккаунта @mambakla

А что бы написали вы? Предлагайте в комментариях!

 
Теги: Минск
 
 
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Серия новых мемов родилась благодаря новому выпуску видеоблогера Юрия Дудя с группой IC3PEAK.
 
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