Экспорт по-белорусски. Что мы продаем и что у нас покупают? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Сгущёнка – в Объединенные Арабские Эмираты, а лён – в Китай. Поговорим сегодня о белорусском экспорте. Что мы продаем и что у нас «влёт» покупают?





Калий, тракторы, автомобильная техника, мясо-молоко – типичное представление о белорусском экспорте. Да, это важные позиции, но не только они! Всего мы продаём миру товаров почти на $33 миллиарда. И вот эти $33 миллиарда складываются из почти 8 тысяч товарных позиций – от спичек до БелАЗа!

Основные рынки – Россия, Евросоюз и дальняя дуга (страны Ближнего Востока и Китай). «Золотое правило» распределения экспорта – треть, треть и треть – пока не работает. Но страна к этому стремится.

Хороший пример – Италия. У нас уже есть 244 совместных предприятия. И итальянцы с большой охотой покупают металл от БМЗ. Он идет в строительство и промышленность. Про сыры тоже нужно упомянуть. Благодаря их технологиям, адаптированным у нас, Беларусь сегодня производит 2% всех твердых сыров в мире. И хорошо продает такую «молочку» в тот же Китай.

А теперь детально! Вот белорусские электробусы, например, производство которых организовано в «Великом камне», будут покупать для Лондона. Великобритания после выхода из ЕС обнулила свои ввозные правила, как результат – контракт с Беларусью.

«Штадлер», базирующийся в Фаниполе, одинаково хорошо продает электропоезда «Метелица» и в Санкт-Петербург, и в Чехию. Рынок Евросоюза не так прост. Но с учетом развития, в том числе и дипломатических отношений (а мы помним, что шенген сегодня подешевел до 35 евро), все может быть совсем по-другому. Или другой континент – Африка. Как говорят эксперты, сегодня это самый привлекательный рынок для прихода туда с технологиями и товарами. Да, поставки пока невелики. Да, может, контракты не на десятилетия. Но главное же – закрепиться на рынке, заработать авторитет и доверие. А если будет больше рынков, то будет больше возможностей.

Сегодня белорусское продаётся в 180 странах мира. Немало, но очень хочется больше. По-особенному себя чувствуешь, когда в магазине российского Выборга, китайского Сианя или арабского Дубая на полке видишь свою селёдку или сгущёнку. Вот, например, рогачевская сгущенка каждый месяц по два контейнера (общим весом в 40 тонн) уходит на Аравийский полуостров. Так что в экспортном потенциале, что касается товаров, нам всегда будет чем дополнить тему. А также в будущем рассказать и про экспорт услуг.

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