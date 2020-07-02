Местные клубника, черешня и малина - от рубля за килограмм. Что почем на гомельском рынке

Источник материала: Tut.by

На рынках Гомеля в полном разгаре ягодный сезон. Журналисты городского интернет-журнала «Белка» сходили на «Давыдовский», чтобы узнать , откуда и почем нынче ягоды.









Клубника в этом году созрела позже обычного — из-за неустойчивой погоды весной и засушливого июня ягодный сезон сократился почти на две недели. Если собираетесь варить варенье или замораживать клубнику — самое время бежать на рынок, советуют фермеры и дачники, скоро ягоды закончатся.





Цены за килограмм клубники на «Давыдовском» отличаются в разы: от рубля до восьми. Все зависит от сорта, размера и внешнего вида ягод.

Торгуют в основном дачники и хозяйства Гомельской области. Клубники из других регионов на рынке мы не нашли. Продавцы прогнозируют, что в этом году цена не упадет ниже двух рублей за килограмм крупной ягоды. Правда, с оговоркой: если брестчане не привезут свой урожай и не собьют цены.





У входа на рынок клубникой со своего огорода торгует Светлана. Цена — 4 и 5 рублей за кило.

— Люди покупают, еще никто не жаловался. Уже несколько ящиков продала. А вы попробуйте, она же домашняя! Потом пройдитесь по рынку и найдите слаще.

Идем искать. И правда, из Новой Буды привезли мелкую клубнику по 3,50 рубля, некондицию продают по рублю. Из Речицкого района ягоды покрупнее и посуше, стоят тоже 3,50 рубля. Отец с дочкой из Гомеля привезли клубнику по 2,80 рубля за килограмм. Говорят, что плантация у них большая, разные сорта уродились по-разному. Надеются, что за небольшую цену ягоды разберут быстрее.













Самую крупную и ароматную клубнику увидели у Милы Симаковой из Прибора. Несмотря на цену — от 6 до 8 рублей, — под ее навесом толпятся покупатели. Продавец говорит, это постоянные клиенты. За три года, что Мила продает здесь ягоды, дачница ни разу их не подвела. Несколько ведер и ящиков раскупают буквально за пару часов.









— Большую часть урожая продаю в своей деревне, еще часть оставляю семье, сюда привожу остатки. А в этом сезоне вообще получили треть прошлогоднего урожая, — сетует на погоду Мила. — Основные сорта у меня «Альба» и «Азия», они хорошо вызревают.

Продавец признается, что получить такой красивый и большой урожай непросто — у нее в запасе несколько секретов:

— Рассказывать все не буду, главное — это натуральные удобрения, полив дождевой водой и уложенные под кусты сено и солома. Тогда ягоды можно есть прямо с грядки и даже не мыть.

Поделилась Мила и рецептом заморозки с сохранением всех свойств: в крупных ягодах сделайте пару надрезов или разрежьте их пополам, просыпьте чайной ложкой сахара — и в морозилку на зиму. Тогда ягода сохранит не только свой сок и вкус, но и цвет.





Заграничная черешня на рынке стоит 10−11 рублей под навесом и 12 рублей в павильонах, в основном сладкую и крупную ягоду привозят из Молдовы. Продавцы говорят, что пандемия не помешала поставкам, товар приходит хорошего качества и в срок. Местная черешня тоже есть. Гомельчанин Сергей продает ягоды со своего дачного участка не по 11, а по 10,50 рубля за килограмм.









— Это называется маркетинг, — улыбается продавец. — А если серьезно, посмотрите, какая у меня крупная ягода — такой на местном рынке и в гипермаркетах не найдете. Мне повезло, в этом году корни деревьев не подмерзли, урожай большой. Могу и себе оставить на варенье, и продать немного.

Зато пенсионерка Алла из агрогородка Красное жалуется на заморозки и отсутствие снега — из-за неустойчивой погоды ягоды вызрели мельче обычного и с кислинкой. Красную и желтую черешню в этом году хозяйка продает по 6 рублей.

— Пятьдесят лет назад мой отец высадил на участке два дерева, и они плодоносят до сих пор. У меня уже есть постоянные покупатели, приходят за ягодами, несмотря на пандемию. Да и цену ставлю всегда ниже, чем на привозные ягоды, — все-таки затрат меньше на выращивание и доставку на рынок.

На «Давыдовском» уже появилась первая малина — ведрами ее пока не продают, а вот дачников с небольшими стаканчиками уже достаточно. Кто-то просит 2,50 рубля за пол-литра, а кто-то не стесняется и оценивает свои ягоды в 4 рубля за стакан.





Заодно присматриваем цены на другие сезонные овощи и фрукты. Домашние мелкие «пупырчатые» огурцы стоят в среднем 2,50 рубля, крупные — 2 рубля. Помидоры можно найти по цене от трех до четырех с половиной рублей в зависимости от размера и цвета плодов, кабачки — по 2,50 рубля. Появились первая кукуруза — 12 рублей за килограмм — и стручковый горох — 2,50 рубля за пол-литровую баночку.

После рынка зашли в соседний супермаркет сравнить цены. Оказалось, что черешня там только турецкая по 11,99 рубля за килограмм, клубника из Брестской области — 2,99 рубля за 250-граммовый контейнер. В магазине есть импортные абрикосы, нектарины и персики, средняя цена — 6 рублей за килограмм.