Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане быстро освоили велошеринг «Колобайк», пришедший в наш город прошлой осенью. Часто можно увидеть велосипедистов на узнаваемых желтых великах. Этим уже никого не удивишь. Однако в городе появились еще и желтые электросамокаты. Что это?





На самом деле - ничего необычного! Просто Колобайк расширил свой парк техники и теперь точно так же, как ранее велосипеды, предлагает в аренду электросамокаты. Правда, в последние дни непогода не позволяла нормально выставить их по городу и с каждым сильным дождем владельцы собирали их обратно на склад, однако сегодня уже все нормализовалось и самокаты были расставлены в людных местах Бреста.





Взять можно любой самокат, отображаемый в приложении Kolobike. Завершить аренду нужно в выделенной зоне, также обозначенной в приложении. В основном это центр города, а также тротуары крупных улиц, таких как Янки Купалы, Партизанский проспект, Гаврилова, Московская и т.д.





Для существующих пользователей Колобайка взять самокат в пользование не составит проблем. Не должно возникнуть сложностей также и у новых пользователей сервиса. Все просто, понятно, доступно.





С управлением справится каждый: справа на руле ручка ускорения, слева - торможения. Тормозить, кстати, можно и нажатием на защитный кожух заднего колеса.





Стоимость шеринга для самокатов: 1,20 руб - старт (взимается в начале аренды) + 24 копейки за каждую минуту использования. Во время использования есть возможность поставить бронь на паузу, стоимость которой составляет 3 копейки в минуту. Удобно для быстрого и экологичного передвижения по городу: не нужно стоять в пробках, объезжать односторонние улицы или искать парковочное место. А вы уже пользовались?