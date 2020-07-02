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Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

02.07.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане быстро освоили велошеринг «Колобайк», пришедший в наш город прошлой осенью. Часто можно увидеть велосипедистов на узнаваемых желтых великах. Этим уже никого не удивишь. Однако в городе появились еще и желтые электросамокаты. Что это?

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

На самом деле - ничего необычного! Просто Колобайк расширил свой парк техники и теперь точно так же, как ранее велосипеды, предлагает в аренду электросамокаты. Правда, в последние дни непогода не позволяла нормально выставить их по городу и с каждым сильным дождем владельцы собирали их обратно на склад, однако сегодня уже все нормализовалось и самокаты были расставлены в людных местах Бреста.

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Взять можно любой самокат, отображаемый в приложении Kolobike. Завершить аренду нужно в выделенной зоне, также обозначенной в приложении. В основном это центр города, а также тротуары крупных улиц, таких как Янки Купалы, Партизанский проспект, Гаврилова, Московская и т.д.

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Для существующих пользователей Колобайка взять самокат в пользование не составит проблем. Не должно возникнуть сложностей также и у новых пользователей сервиса. Все просто, понятно, доступно.

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

С управлением справится каждый: справа на руле ручка ускорения, слева - торможения. Тормозить, кстати, можно и нажатием на защитный кожух заднего колеса.

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Стоимость шеринга для самокатов: 1,20 руб - старт (взимается в начале аренды) + 24 копейки за каждую минуту использования. Во время использования есть возможность поставить бронь на паузу, стоимость которой составляет 3 копейки в минуту. Удобно для быстрого и экологичного передвижения по городу: не нужно стоять в пробках, объезжать односторонние улицы или искать парковочное место. А вы уже пользовались?

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов
Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

Колобайк приехал! На улицах города появился шеринг электросамокатов

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестчане быстро освоили велошеринг «Колобайк», пришедший в наш город прошлой осенью. Часто можно увидеть велосипедистов на узнаваемых желтых великах. Этим уже...
 
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