В Барановичском районе запустили производство торфяных топливных брикетов

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Современный цех по производству торфяных топливных брикетов введен в строй на базе филиала "Торфопредприятие "Колпеница" ОАО "Торфобрикетный завод "Ляховичский", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.





В торжественной церемонии запуска объекта принял участие министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Я приезжал сюда несколько раз и сегодня рад видеть новый современный завод. За счет проведенной модернизации созданы необходимые условия для повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, значительно улучшились условия труда, - отметил министр. - Уверен, что уже в этом году здесь получат хорошие результаты, а это рост производительности труда и заработной платы".

Всего в систему Министерства энергетики входят 18 организаций торфяной промышленности с общей численностью работников около 3 тыс. человек. Многие торфопредприятия находятся в небольших населенных пунктах и являются градообразующими.

По объемам добычи торфа Беларусь занимает четвертое место в мире, обратил внимание Виктор Каранкевич. В республике ежегодно добывается около 2,5 млн т торфа. Из него производится 1,2 млн т торфяной продукции, около 20% поставляется на внешние рынки. Так, в 2019 году экспорт превысил $11 млн. Около 80% торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м природного газа. "Это особый вклад в укрепление энергобезопасности страны, - добавил министр. - В общем объеме использования местных видов топлива торф занимает долю около 15%".

Как отметили в пресс-службе Минэнерго, торфяная промышленность динамично развивается. В соответствии с поручениями главы государства на системной основе проводится модернизация основных производственных фондов торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. Особое внимание уделяется расширению ассортимента выпускаемой продукции, поиску новых рынков сбыта.

Совместно с Минстройархитектуры, облисполкомами реализуются проекты по замещению природного газа и каменного угля торфом и торфяной продукцией - в производстве цемента, выработке тепловой энергии на котельных ЖКХ.

В свою очередь генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Национального собрания Алексей Кушнаренко добавил, что новое производство - хороший пример совместной работы. Его запуск обеспечит выпуск качественной продукции, востребованной потребителями.

По завершению мероприятия Виктор Каранкевич пообщался с коллективом предприятия, ответил на вопросы.