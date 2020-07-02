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МАРТ выявил факты завышения цен на дезинфицирующие средства и маски

02.07.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты завышения цен на дезинфицирующее средства и маски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ выявил факты завышения цен на дезинфицирующие средства и маски

Так, в одной из аптек Минска дезинфицирующее средство для рук "АлмаDez" (0,5 л) продавалось с торговой надбавкой 188,2% вместо разрешенной максимальной надбавки 15%, розничная цена средства составила Br19,30. В итоге необоснованно получена выручка на сумму Br19 488.

В этой связи МАРТ в отношении аптеки и ее директора составил и направил в Экономический суд Минска протоколы об административных правонарушениях. Суд принял решение о наложении штрафа в размере пяти базовых величин (1 БВ - Br27) в отношении директора. А юрлицо обязано выплатить в двукратном размере разницу между фактической выручкой и расчетной выручкой от продажи дезинфицирующего средства по ценам, установленным в соответствии с законодательством (это Br38 976).

Кроме того, МАРТ выявил факты нарушения законодательства о ценообразовании производителями масок и дезинфицирующих средств. Суды приняли решения о наложении штрафов от двух до трех базовых величин в отношении должностных лиц предприятий-нарушителей.

Помимо этого на 0,5 базовой величины оштрафовали индивидуального предпринимателя за превышение уровня торговой надбавки (50% вместо 15%) на защитную маску.

Решения судов еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

 
Теги: Минск
 
 
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  Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факты завышения цен на дезинфицирующее средства и маски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ. ...
 
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