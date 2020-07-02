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В Беларуси создадут дорожную карту жалоб и просьб жителей страны
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От бытовых проблем до глобальных. Жалобы и просьбы белорусов войдут в своеобразную дорожную карту. Распоряжение о ее создании подписал Александр Лукашенко. Какая помощь уже оказана и что еще предстоит сделать – знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Оксана – молодая мама. Сейчас в декретном отпуске. На работу не скоро, но о том, в какой детский сад пойдет ребенок, задумалась сразу после выписки из роддома. Иначе можно остаться без места.
«У меня ребенку 10 месяцев и сразу, как он родился, встали на очередь, чтобы попасть к трем годам в садик», – поделилась молодая мама.
От Фаниполя до Минска – 15 минут на машине. Здесь живут 17 тысяч человек. И многодетных семей – немало. Детских садов всего пять. На всех не хватает. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда молодые родители обратились к властям. Вскоре на месте поля с пшеницей появится детсад.
Быть ближе к людям чиновников постоянно призывает Александр Лукашенко. А сотрудники администрации президента регулярно проводят приемы в регионах. Так можно напрямую решить свои проблемы. Однако большинство вопросов люди задавали представителям инициативной группы действующего президента во время сбора подписей.
Строительство дорог, медицинское обслуживание, создание рабочих мест, цены и ЖКХ. Один документ объединил все то, что волнует сегодня белорусов. Получилась своеобразная дорожная карта.
Простые просьбы, как к примеру, покраски забора пенсионеру, решали сразу. А на реализацию сложных проектов понадобится время. Все находится на личном контроле Лукашенко.
Администрации президента и Госконтролю поручено контролировать исполнение распоряжений главы государства. И докладывать ему каждый квартал.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился учесть жалобы и просьбы соотечественников, чтобы создать на их основе дорожную карту. Учитывать документ...
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