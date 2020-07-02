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В Беларуси создадут дорожную карту жалоб и просьб жителей страны

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От бытовых проблем до глобальных. Жалобы и просьбы белорусов войдут в своеобразную дорожную карту. Распоряжение о ее создании подписал Александр Лукашенко. Какая помощь уже оказана и что еще предстоит сделать – знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Оксана – молодая мама. Сейчас в декретном отпуске. На работу не скоро, но о том, в какой детский сад пойдет ребенок, задумалась сразу после выписки из роддома. Иначе можно остаться без места.

«У меня ребенку 10 месяцев и сразу, как он родился, встали на очередь, чтобы попасть к трем годам в садик», – поделилась молодая мама.

От Фаниполя до Минска – 15 минут на машине. Здесь живут 17 тысяч человек. И многодетных семей – немало. Детских садов всего пять. На всех не хватает. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда молодые родители обратились к властям. Вскоре на месте поля с пшеницей появится детсад.

«Планируется его строительство на этом месте, новая площадка. На 230 мест. Сегодня ведется активно работа, разработка проектно-сметной документации, а также параллельно отвод земельного участка», – рассказал заместитель председателя Фанипольского городского исполнительного комитета Сергей Ермак.

Быть ближе к людям чиновников постоянно призывает Александр Лукашенко. А сотрудники администрации президента регулярно проводят приемы в регионах. Так можно напрямую решить свои проблемы. Однако большинство вопросов люди задавали представителям инициативной группы действующего президента во время сбора подписей.

«Главная задача была – это сбор подписей за своего кандидата. Но не менее важную задачу поставил глава государства перед своей инициативной группой №1. В процессе сбора подписей по месту жительства, по месту работы людей обсуждать спрашивать и фиксировать те вопросы, те проблемы, те наказы, которые есть у людей», – пояснил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Строительство дорог, медицинское обслуживание, создание рабочих мест, цены и ЖКХ. Один документ объединил все то, что волнует сегодня белорусов. Получилась своеобразная дорожная карта.

«Условно их можно разделить на два серьезных блока: это задачи, которые являются стратегическими для местной власти и правительства. Второе направление – конкретные мероприятия, которые могут быть реализованы уже в этом, следующем году по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ», – добавил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко.

Простые просьбы, как к примеру, покраски забора пенсионеру, решали сразу. А на реализацию сложных проектов понадобится время. Все находится на личном контроле Лукашенко.

Администрации президента и Госконтролю поручено контролировать исполнение распоряжений главы государства. И докладывать ему каждый квартал.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился учесть жалобы и просьбы соотечественников, чтобы создать на их основе дорожную карту. Учитывать документ...
 
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