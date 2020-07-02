Источник материала: Новости Волковыска

Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить "совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра". Об этом говорится в "распоряжении", подписанном руководителем государства 1 июля.

Лукашенко выбрал довольно странную формулировку: ведь совершенствовать пока что нечего. До сих пор не принят закон, отвязывающий "дорожный сбор" от техосмотра.

Правительство страны работает над изменением порядка уплаты дорожного сбора уже с конца 2017 года, но всё никак не получается.

Минфин тогда собирался или отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, или включить сбор в стоимость автомобильного топлива. Дорожный сбор также собирались разрешить оплачивать поэтапно, а не за целый год.