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Ко дню независимости Беларуси прошел велопробег
02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел молодежный велопробег в честь дня независимости Беларуси. Его назвали «Разам», что переводится «вместе», сообщает телеканал «МИР 24».
По главным проспектам города крутили педали 120 человек. Это одна большая команда: знаменитые спортсмены, парламентарии, молодежь. Дистанция проходила через знаковые достопримечательности Минска – Национальную библиотеку, Дворец республики, Дворец спорта, площадь Государственного флага. Велосипедисты преодолели дистанцию в 15 километров.
День Независимости Республика Беларусь отметит 3-го июля.
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По главным проспектам города крутили педали 120 человек. Это одна большая команда: знаменитые спортсмены, парламентарии, молодежь.
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