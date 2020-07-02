Ко дню независимости Беларуси прошел велопробег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел молодежный велопробег в честь дня независимости Беларуси. Его назвали «Разам», что переводится «вместе», сообщает телеканал «МИР 24».

По главным проспектам города крутили педали 120 человек. Это одна большая команда: знаменитые спортсмены, парламентарии, молодежь. Дистанция проходила через знаковые достопримечательности Минска – Национальную библиотеку, Дворец республики, Дворец спорта, площадь Государственного флага. Велосипедисты преодолели дистанцию в 15 километров.

«Молодежи дальше жить, все это обустраивать, строить, гордиться этим, использовать все это для блага нашего города и всей нашей страны. Людей, которые к нам присоединились, было много, и я уверен, что их будет еще больше», – сообщил первый секретарь Минского городского комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Сергей Клишевич.