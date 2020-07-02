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Ко дню независимости Беларуси прошел велопробег

02.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел молодежный велопробег в честь дня независимости Беларуси. Его назвали «Разам», что переводится «вместе», сообщает телеканал «МИР 24».

По главным проспектам города крутили педали 120 человек. Это одна большая команда: знаменитые спортсмены, парламентарии, молодежь. Дистанция проходила через знаковые достопримечательности Минска – Национальную библиотеку, Дворец республики, Дворец спорта, площадь Государственного флага. Велосипедисты преодолели дистанцию в 15 километров.

«Молодежи дальше жить, все это обустраивать, строить, гордиться этим, использовать все это для блага нашего города и всей нашей страны. Людей, которые к нам присоединились, было много, и я уверен, что их будет еще больше», – сообщил первый секретарь Минского городского комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Сергей Клишевич.

День Независимости Республика Беларусь отметит 3-го июля.



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Теги: Минск
 
 
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По главным проспектам города крутили педали 120 человек. Это одна большая команда: знаменитые спортсмены, парламентарии, молодежь.
 
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