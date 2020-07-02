Источник материала: Новости Волковыска

Штабы экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-банкира Виктора Бабарико намерены обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, которые отклонили сотни тысяч подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост главы государства.

Стоит отметить, что избиркомы забраковали почти 200 000 подписей в поддержку В. Бабарико.

В сообщении штаба Бабарико говорится:

«ЦИК объявил, что, после 1-го этапа проверок, у нас признаны действительными 165744 подписи, – и уточняется, – Мы не согласны с этим решением, – с констатацией, – Мы подали 365 000 подписей и хотим знать, что случилось с остальными 200 000».

В сообщении отмечается: «Сегодня мы отправили жалобы в 11 районных избирательных комиссий по всей стране. Мы подадим жалобы и в другие комиссии , – и добавляется, – Это главное и единственное, что мы можем предпринять на данном этапе».

В ходе Цепкало проверки потерял 85 тысяч подписей. Его команда утверждает, что собрала 200 тысяч подписей, сдала в избиркомы 160 тысяч подписей. ЦИК РБ признал действительными только 75 249 подписей.

Пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан: «Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся».

Есть предположение, что Валерием Цепкало будет сделано заявление о дальнейших действиях после своего схода с президентской гонки.

Оба штаба также призывают граждан писать обращения в территориальные избиркомы с вопросами о судьбе своей подписи. Многие уже присоединились к такой инициативе, хотя в законодательстве и нет пункта о том, что гражданину должны сообщать о "статусе" его подписи за претендента в президенты.

Наравне с уменьшенным числом подписей за этих двух кандидатов обсуждаются и более высокие цифры за троих: Анне Канопацкой, Сергею Черечню и Андрею Дмитриеву "насчитали" больше, чем они сами заявляли.

В целом же ЦИК засчитал следующее количество подписей:

Александр Лукашенко – 1 939 572,

Виктор Бабарико – 165 744,

Валерий Цепкало – 75 249,

Сергей Черечень – 143 109,

Анна Канопацкая – 146 588,

Андрей Дмитриев – 106 841,

Светлана Тихановская – 104 757.

Регистрация кандидатов в президенты должна состояться до 14 июля. На сегодня документы для регистрации в ЦИК подали все претенденты, кроме действующего президента.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.