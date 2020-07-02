Беларусь отмечает день вышиванки

Источник материала: ОНТ

В преддверии главного праздника страны Беларусь отмечает ещё один: «День вышиванки». Его празднуют в пятый раз, и это уже стало доброй традицией.

Белорусский орнамент – один из уникальных национальных символов. Он прошёл сквозь века и остался своеобразным культурным кодом страны. К празднованию подключаются и общественные организации. Столица подхватила молодёжную акцию «Падары немаўляці вышыванку». Такие презенты с национальным колоритом вручают сегодня маленьким белорусам. Не забыли и про врачей – они тоже сегодня получают подарки.

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