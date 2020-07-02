Кроссоверы Audi E-Tron и E-Tron Sportback получили S-версию с тремя электродвигателями

Источник материала: Tut.by

Электрический кроссовер Audi E-Tron и родственный купеобразный вариант E-Tron Sportback обзавелись новой топовой модификацией, обозначаемой литерой S. Ее главной особенностью стало наличие сразу трех электромоторов вместо двух у стандартных E-Tron.





В Audi подчеркивают, что схема с тремя двигателями на массовых серийных электрокарах используется впервые. Два агрегата у E-Tron S и E-Tron S Sportback располагаются на задней оси, а еще один размещен спереди — это доработанный электродвигатель, который у модификации E-Tron 55 Quattro установлен сзади. Каждый задний электромотор приводит свое колесо через индивидуальный редуктор, что позволяет реализовать управление вектором тяги в поворотах, то есть регулировать крутящий момент на каждом из задних колес по отдельности.









Суммарная мощность трио электромоторов — 503 л.с., пиковый крутящий момент равен 973 Нм. Впрочем, все это действительно для режима Overboost, кратковременно (на 8 секунд) повышающего отдачу. Спринт до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Емкость батареи — 95 кВтч (используемый объем 86 кВтч), а пробег на одной зарядке по циклу WLTP у E-Tron S равен 359 км (у S Sportback на 5 км больше).





Что касается внешности, то S-версии электрических «паркетников» Audi получили расширенные колесные арки, слегка переработанные бамперы и задний диффузор. Из прочих особенностей — увеличенные тормозные диски спереди и пневмоподвеска с измененными настройками (кузов можно опустить или приподнять на 76 мм).





В интерьере — «спортивный» декор вроде вставок из полированного алюминия или «под карбон», а также отделанные кожей наппа сиденья с развитой боковой поддержкой, а также шильдики S на руле и порогах.





У европейских дилеров трехмоторные E-Tron появятся осенью, но прием заказов уже начался. В Германии цены начинаются от 93 800 евро, вариант S Sportback на 2250 евро дороже.