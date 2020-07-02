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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар, который произошел в Глубокском районе, не был случайностью Следователи выяснили, что дом подожгли, дабы скрыть убийство. Установлено, что накануне ЧП, в гости к 39-летнему мужчине пришли двое знакомых. Компания выпивала и...

Следователи выяснили, что дом подожгли, дабы скрыть убийство. Установлено, что накануне ЧП, в гости к 39-летнему мужчине пришли двое знакомых. Компания выпивала и между владельцем жилища и 62-летнем гостем произошла ссора. В итоге младший товарищ избил старшего. Уже утром его нашли мертвым. Тело погибшего перетащили в его же дом, он жил по-соседству, и строение подожгли. Подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".