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Пожар, который произошел в Глубокском районе, не был случайностью

02.07.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи выяснили, что дом подожгли, дабы скрыть убийство. Установлено, что накануне ЧП, в гости к 39-летнему мужчине пришли двое знакомых. Компания выпивала и между владельцем жилища и 62-летнем гостем произошла ссора. В итоге младший товарищ избил старшего. Уже утром его нашли мертвым. Тело погибшего  перетащили в его же дом, он жил по-соседству, и строение подожгли. Подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

 
 
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Следователи выяснили, что дом подожгли, дабы скрыть убийство. Установлено, что накануне ЧП, в гости к 39-летнему мужчине пришли двое знакомых. Компания выпивала и...
 
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