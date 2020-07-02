Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Источник материала: Виртуальный Брест

Красота, согласитесь? И это уже второе подобное природное явление (а может быть и третье, как нам тут подсказывают в комментариях) за последнее время. Сравните с первым .





Кажется, будто природа компенсирует нам необходимость сидеть по домам (в Беларуси). Если вы не можете идти к красоте, она приходит к вам.





Сегодня в Беларуси ожидается температура от +24 до +30°С.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.







































