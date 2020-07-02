|
Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами
02.07.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Красота, согласитесь? И это уже второе подобное природное явление (а может быть и третье, как нам тут подсказывают в комментариях) за последнее время.
Кажется, будто природа компенсирует нам необходимость сидеть по домам (в Беларуси). Если вы не можете идти к красоте, она приходит к вам.
Сегодня в Беларуси ожидается температура от +24 до +30°С.
Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Хотите добавить свою фотку? Это
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by