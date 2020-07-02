ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

02.07.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Красота, согласитесь? И это уже второе подобное природное явление (а может быть и третье, как нам тут подсказывают в комментариях) за последнее время. Сравните с первым.

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Кажется, будто природа компенсирует нам необходимость сидеть по домам (в Беларуси). Если вы не можете идти к красоте, она приходит к вам.

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Сегодня в Беларуси ожидается температура от +24 до +30°С.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Хотите добавить свою фотку? Это можно сделать через вайбер, кликайте по ссылке, там в сообществе ещё много таких. Или Вконтакте. Или Telegram.

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами
Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

Наслаждаемся удивительными видами этим летом... Ещё один шкваловый ворот над нами

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Красота, согласитесь? И это уже второе подобное природное явление (а может быть и третье, как нам тут подсказывают в комментариях) за последнее время. Сравните с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь отмечает день вышиванки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика