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В Щучине застолье обернулось угоном
Источник материала: БTСообщается, что компания отдыхала, но в момент спиртное закончилось. Тогда 24-летний парень решил отправиться за добавкой. Он взял ключи от чужого гаража, где находился чужой автомобиль. На удачу молодого человека, ключи от машины были в замке зажигания.
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Сообщается, что компания отдыхала, но в момент спиртное закончилось. Тогда 24-летний парень решил отправиться за добавкой. Он взял ключи от чужого гаража, где...
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