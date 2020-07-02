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В Щучине застолье обернулось угоном

02.07.2020 09:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что компания отдыхала, но в момент спиртное закончилось. Тогда 24-летний парень решил отправиться за добавкой. Он взял ключи от чужого гаража, где находился чужой автомобиль. На удачу молодого человека, ключи от машины были в замке зажигания. 
 
 
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Сообщается, что компания отдыхала, но в момент спиртное закончилось. Тогда 24-летний парень решил отправиться за добавкой. Он взял ключи от чужого гаража, где...
 
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