«Будь собой, не будь гуакамоле». Популярный блогер развенчивает мифы об идеальных инстаграм-телах

Источник материала: Tut.by

Бывший шеф-редактор журнала Women’s Health на Среднем Востоке, журналистка и блогер Даная Мерсер ведет популярный инстаграм-аккаунт, в котором на собственном примере демонстрирует, что настоящее женское тело не может быть таким же идеальным, как на глянцевой картинке.

Даная публикует тьюториалы по «идеальным» инстаграмным съемкам, при этом всегда демонстрирует, как выглядит ее тело на самом деле — без «правильных углов съемки», размытого света и других уловок. Под этими фотографиями Даная призывает женщин не сравнивать себя с моделями или популярными блогерами, ради идеальных съемок которых трудится большая команда профессионалов.





Даная много пишет о бодипозитиве, о принятии себя. И честно отвечает на вопрос, что полюбить свое тело, к которому годами не испытывал ничего, кроме раздражения и разочарования, из-за его несоответствия стандартам, невозможно. Принять свое тело означает не поселиться в мире радуг и единорогов. Принять свое тело — значит чувствовать то, что ты чувствуешь (недовольство, разочарование и т. д.), но знать, что то, как выглядит твое тело, ничего не говорит о твоей ценности как женщины. И цифра на весах или на ярлычке одежды не может определять или контролировать тебя.

«Здоровье — это не размер. Это не число. И точно, черт возьми, не эстетика. Хотела бы я вернуться в прошлое и рассказать это себе молодой. Потому что было время, когда я сидела на диете, тренировалась и голодала из-за целлюлита. Здоровье, настоящее здоровье, было последним, о чем я тогда думала. То же самое происходит со многими из нас, когда мы подменяем понятия: путаем то, что действительно имеет для нас значение с тем, что предписывает нам общество. Сосредоточьтесь на здоровье, а не на весе. Узнайте, что вы чувствуете, когда двигаетесь, медитируете, отдыхаете и восстанавливаетесь своим собственным, уникальным образом. Напоминайте себе так часто, как это возможно, что здоровье — это не внешний вид. А намного больше, сильнее и лучше, чем просто внешность».

«Детка, перестань стараться сделать всех счастливыми — ты не гуакамоле (…). Стараясь угодить всем, мы сами становимся никем. Мы исчезаем, мы теряем себя. Поверьте мне, я прошла через это, и вот урок, который я вынесла и постоянно переучиваю заново: мы никогда не сделаем всех счастливыми. Никогда. Невозможно соответствовать требованиям всех (…). Мы все разные, на самом деле разные. Будь собой, детка, не будь гуакамоле.

«Фотографии с преобразованиями "до и после" так легко подделать. И бренды, торгующие фейковыми средствами для похудения, так часто это делают. Поэтому будьте осторожны. Недобросовестные компании будут использовать недобросовестные методы, чтобы продать вам вещи, которые вам не нужны. Чаи, которые будут вызывать у вас диарею, или таблетки, которые будут усиливать ваше сердцебиение. Я призываю вас: будьте осторожны и тщательно проверяйте всю информацию из интернета.

Если вас интересует, как именно я сделала эти кадры: напрягла ягодицы, выгнула спину (так талия выглядит меньше, попа — больше), немного развела бедра, поиграла со светотенью, чтобы скрыть целлюлит. Придала одежде более соблазнительный вид. И БАМ! До и после за 10 секунд».