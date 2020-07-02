Стало известно истинное отношение принца Уильяма и Кейт Миддлтон к браку принца Гарри и Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон и принц Уильям предупреждали принца Гарри, что он торопится с женитьбой на Меган Маркл, утверждают авторы новой книги Royals at War, пишет The Sun.

По словам авторов – журналистов Энди Тиллетта и Дилана Ховарда, принц Уильям был уверен, что отношения Гарри и Меган несерьезные, поскольку американская актриса не подходит герцогу Сассекскому.

Сообщается, что герцог Кембриджский отвел своего младшего брата в сторону после знакомства с Маркл и спросил: «Разве она тебе подходит?»

И согласно книге, герцог Сассекский был опечален этим «добрым советом» своего брата.

«Конфликтов, которые в конечном итоге возникли в королевской семье после прибытия Меган, можно было бы избежать, если бы Гарри был способен сопереживать и воспринимать заботы своего брата адекватно», – утверждают авторы книги.

Более того, в отношения принца Гарри и Меган Маркл вмешался не только Уильям, как пишут авторы, но и его супруга Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская (ее Гарри называл своей старшей сестрой, которой у него никогда не было) дала ему несколько советов, чтобы он не спешил с женитьбой.

«Она мягко напомнила ему, что он встречается с кем-то, у кого совершенно другая жизнь, прошлое и карьера, и для интеграции им потребуется время, забота и внимание», – предостерегла Кейт Гарри.

Тем не менее было несколько человек, которым понравилась Меган, ее приняли с распростертыми объятиями, говорят журналисты.

Так, после встречи с группой старших членов королевской семьи один помощник сказал: «Все их IQ вместе не будут равны ее».

Авторы утверждают, что Гарри в Меган привлекла Гарри уверенность, целеустремленность, драйв и амбиции. Они предполагают, что он подсознательно искал женщину, которая бы заменила ему мать, жестоко оторванную от него в уязвимом возрасте.

Другой инсайдер рассказал создателям книги, что Гарри теперь стремится защитить Меган всеми способами, поскольку не смог защитить Диану.

«Гарри чувствует, что не мог защитить свою мать, поэтому он делает все возможное, чтобы защитить свою жену. Он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», – добавили авторы книги.

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