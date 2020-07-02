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Как выглядит ясли-сад в деревне под Брестом, на реконструкцию которого потратили 4,6 млн рублей

02.07.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Скоки Брестского района завершилась реконструкция яслей-сада. Теперь здесь могут заниматься 175 деток, сообщает Zarya.by.


В детском саду будет работать ясельная группа на 15 малышей, восемь дошкольных групп на 20 детей каждая, кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, физкультурный и музыкальный залы. Также оборудованы новенький пищеблок, прачечная и медицинский изолятор.


Сметная стоимость объекта составила 4,6 миллиона рублей. Деньги выделили из областного бюджета.

В рамках реконструкции строители обновили здание яслей-сада, возвели две одноэтажные пристройки с торцевых сторон и две двухэтажные — со стороны дворового фасада на 8 групп дошкольников. Помимо этого, появились 9 веранд на детских групповых площадках и хозпостройка, произведена установка модульной котельной. Также благоустроили и оградили территорию детского сада.





 
 
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