В ближайшие 5 лет в Беларуси электрифицируют 300 км железной дороги

Источник материала: ОНТ

В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги.

Переход на электричество с учётом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции в Островце – это не просто забота об экологии и удобство, но и прямая выгода. К слову, неделю назад в Светлогорске было открыто регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Эта работа продолжается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram