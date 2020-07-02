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В ближайшие 5 лет в Беларуси электрифицируют 300 км железной дороги
Источник материала: ОНТ
В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги.
Переход на электричество с учётом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции в Островце – это не просто забота об экологии и удобство, но и прямая выгода. К слову, неделю назад в Светлогорске было открыто регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Эта работа продолжается.
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В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги. Переход на электричество с учётом предстоящего запуска Белорусской атомной...
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