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В ближайшие 5 лет в Беларуси электрифицируют 300 км железной дороги

02.07.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ближайшие 5 лет в Беларуси электрифицируют 300 км железной дороги

В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги.

Переход на электричество с учётом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции в Островце – это не просто забота об экологии и удобство, но и прямая выгода. К слову, неделю назад в Светлогорске было открыто регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Эта работа продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги. Переход на электричество с учётом предстоящего запуска Белорусской атомной...
 
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