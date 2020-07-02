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Житель Гомеля выманил у пенсионерки без малого 11 тысяч рублей
Источник материала: БTИменно столько стоила его мнимая услуга. Мужчина обещал женщине, что поможет ее дочери избежать наказания за мошенничество. Мужчину задержали, и теперь он стал фигурантом уголовного дела за мошенничество. Вот такая ирония судьбы.
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Именно столько стоила его мнимая услуга. Мужчина обещал женщине, что поможет ее дочери избежать наказания за мошенничество. Мужчину задержали, и теперь он стал...
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