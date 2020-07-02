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В России началось строительство моторного завода Hyundai

02.07.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что Hyundai намерена построить в России завод по производству двигателей, стало известно еще в 2018 году, и вот накануне состоялась торжественная церемония начала строительства предприятия.


На сегодняшний день Hyundai владеет заводами по производству двигателей в Корее, Китае и Мексике. Российская площадка по производству двигателей Hyundai расположится в непосредственной близости от автомобильного завода компании под Санкт-Петербургом. Инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 миллиарда российских рублей. Общая площадь предприятия, штат которого будет насчитывать более 500 работников, превысит 36 тысяч квадратных метров.


Завод будет производить атмосферные двигатели семейства Gamma объемом 1,6 л. с системой регулировки фаз газораспределения. На предприятии будет осуществляться обработка основных деталей двигателя и его последующая сборка, а основные компоненты, которые планируется локализовать в Санкт-Петербурге — это блок цилиндров, головки блока цилиндров и коленвал. На первом этапе работы моторный завод Hyundai планирует выпускать 240 тысяч двигателей в год, работая в две смены. В перспективе мощность предприятия может возрасти до 330 тысяч двигателей.

Производственная линия российского моторного завода Hyundai будет запущена в октябре 2021 года.

 
 
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О том, что Hyundai намерена построить в России завод по производству двигателей, стало известно еще в 2018 году, и вот накануне состоялась торжественная церемония начала...
 
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