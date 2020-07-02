Низкий поклон вам, ветераны!

Традиционный митинг прошел у мемориала в агрогородке Юрьево Смолевичского района, установленного в честь погибших в годы войны партизан бригады «Смерть фашизму». Участие в нем приняли представители отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома, районного Совета ветеранов, Усяжского сельского исполнительного комитета.

Началось мероприятие с традиционного возложения цветов и венков к мемориалу в деревне Прудище. Так участники встречи отдали дань памяти тем, кто мужественно защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничный митинг в Юрьево открыла председатель Усяжского сельского исполнительного комитета Елена Шабан. Елена Николаевна поздравила всех с грядущим праздником – Днем Независимости, – и напомнила о том, что мы должны хранить память о священном подвиге земляков в наших сердцах. Присутствовавшие почтили память погибших во времена сражений возложением цветов и венков к подножию братской могилы и минутой молчания.

У памятника в Юрьево состоялся и небольшой праздничный концерт, подготовленный работниками Усяжского сельского Дома культуры. Свои проникновенные музыкальные номера гостям подарила Екатерина Гринкевич.

Очередная встреча у мемориала в Юрьево в который раз напомнила о том, что у подвига нет срока давности. И пусть многих ветеранов давно нет среди нас, память о них будет жить вечно.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.







