 «Навсегда в памяти»: в Стриево прошел митинг

В канун Дня Независимости Республики Беларусь в урочище Стриево, где в годы Великой Отечественной войны базировалась партизанская бригада «Разгром», прошел торжественный митинг «Навсегда в памяти».

К сожалению, сегодня уже почти не осталось в живых бывших участников партизанского движения «Разгром». Но жива память об этих людях и их великом подвиге. Так, в дань памяти, представители райисполкома, общественных объединений и организаций Смолевичей и Жодино посетили урочище. Сначала делегация возложила цветы к братской могиле в агрогородке Кленник, а затем в мемориальном комплексе «Разгром» состоялся митинг.

Собравшихся поприветствовала председатель Курганского сельисполкома Инесса Хващевская.

– Мы приходим в эти знаковые места, чтобы осознать события тех лет, вспомнить всех поименно – воинов, наших дедов, которые сражались и погибали за свободу и независимость своей родины – нашей родной Беларуси, – отметила Инесса Брониславовна. – Я желаю всем добра, пусть в ваших семьях царят покой и порядок, в домах звучит детских смех и пусть никогда не повторятся годы страшного лихолетья.

Старший офицер мобилизационного отдела Военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино старший лейтенант Георгий Стук также поздравил всех собравшихся:

– День Независимости Республики Беларусь для всех нас особенный праздник. Это символ суверенитета и свободы нашей Родины, героического прошлого и счастливого будущего белорусского народа. Это праздник всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, кто своим трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, большого счастья!

В память о погибших героях партизанской бригады «Разгром», в память обо всех земляках, павших на полях войны, была объявлена минута молчания.

Отдавая дань памяти павшим в боях партизанам, совершившим героический подвиг во имя мирной жизни и родной Беларуси, участники митинга возложили цветы к памятнику погибших во время Великой Отечественной войны земляков.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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