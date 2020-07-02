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Руководители госорганов в июле проведут приёмы граждан в Совмине
02.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Руководители министерств и ведомств проведут в июле личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает пресс-служба правительства.
Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич проведет личный прием 8 июля, министр экономики Александр Червяков — 10 июля.
На 15 июля запланирован прием граждан министром финансов Юрием Селиверстовым, на 17 июля — министром энергетики Виктором Каранкевичем.
Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа встретится с гражданами и представителями юрлиц 22 июля, министр образования Игорь Карпенко — 24 июля, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович — 29 июля, председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий — 31 июля.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи.
Приемы проходят с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.
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