Для 419-ти детей в июне распахнули свои двери летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе 10-ти учреждений образования Смолевичского района (из них 1 лагерь труда и отдыха для 15 учащихся (на базе ГУО «СШ № 1 им. В.Ф. Купревича г.Смолевичи» совместно с КУП «Смолевичское ЖКХ), 9 лагерей на базах учреждений общего среднего образования для 304 учащихся, 1 лагерь на базе СДЮШОР для 100 учащихся).

Основным направлением летней оздоровительной кампании 2020 года стало сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасности их пребывания в лагерях с учетом эпидемиологической ситуации. Занятия проходили в малых группах с учетом принципа социального дистанцирования. Большинство мероприятий организовывалось на свежем воздухе. Во всех детских оздоровительных лагерях были созданы все необходимые условия с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Особое внимание уделялось оздоровлению детей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетним, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, детям из многодетных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам.

Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, поведению на воде. Проводились игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств. Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в творчестве. С азартом пели, танцевали, рисовали.

Летняя оздоровительная кампания 2020 года в Смолевичском районе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием организована по запросам родителей и законных представителей.

На базе ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи» функционировал 1 отряд по лингвистическому и эколого-биологическому направлению.

В период летней оздоровительной кампании 2020 года в ГУО «Будаговский УПК детский сад-средняя школа» реализовывался проект «Созвездие творчества. Хит-парад креативных идей», где ребятам была представлена возможность раскрыть свои яркие таланты и способности.

ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича» провела модель спортивно-оздоровительного, коммерческо-развлекательного, универсального лагеря «МЕНЕДЖ — fest». На протяжении смены проходили фестивали, спортивные игры, кинофильмы.

За участие в фестивале отряд получал определенное количество грошей (школьная валюта). В конце смены отряд, заработавший больше денег, получил приз «Гран-при».

Не осталось без внимания и проведение тематических мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, профилактику вредных привычек, профилактику вирусных заболеваний, а также проведение республиканских акций «Лето на здоровье», «Беларусь помнит», республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!», республиканской акции «Малая родина: эстафета полезных дел», акции «Внимание – дети!».

С помощью интернет-пространства многие мероприятия были организованы в форме онлайн-экскурсий. Ребята увидели виртуальные выставки Национального художественного музея Республики Беларусь, совершили виртуальные туры по выставкам Национального исторического музея Республики Беларусь и Музея истории Великой Отечественной войны.

В круглосуточные оздоровительные лагеря «Волна», «Горизонт» и «Зубренок» в июне 2020 года на оздоровление направлены 56 ребят, из них 26 детей-сирот.

Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.

Работа школьных лагерей невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех структур и подразделений. В связи с этим, мы благодарим работников, коллективы учителей, принимающих участие в работе школьных лагерей.

Мы уверены, что дни, проведенные в летнем школьном лагере, надолго запомнятся ребятам яркими и незабываемыми встречами и знакомствами, мероприятиями и конкурсами, викторинами и квестами — все это очень здорово и увлекательно!

А.Н. МИНИЧ, методист ГУ «Смолевичский районный учебно-методический кабинет»