Пополняя копилку творческих достижений

Совсем недавно мы рассказывали о талантливых воспитанницах Плисской детской музыкальной школы искусств Полине Симончик и Арине Баравик, которые стали лауреатами международного дистанционного конкурса. И вот спустя всего несколько недель снова пришли хорошие новости – еще одна победа пополнила копилку творческих достижений девчонок.

Ансамбль цимбалисток «Cymbals band» Плисской детской музыкальной школы искусств в составе Полины Симончик и Арины Баравик принял участие в IV Международном конкурсе искусств «ART KIDS», который проходил в г.Могилеве. В этом году в связи с пандемией конкурс прошел дистанционно. Всего более 500 конкурсантов из Беларуси и стран зарубежья проявили себя в пяти номинациях: вокал, хореография, художественное чтение, театральное творчество и инструментальное исполнительство. Выступление Полины и Арины в номинации «Инструментальное исполнительство. Народные многострунные щипковые инструменты» высоко оценил коллектив жюри, присвоив звание лауреата I степени. Благодарственным письмом за профессионализм, личный вклад в развитие культуры и искусства, а также подготовку участников конкурса отмечена педагог Плисской детской музыкальной школы искусств Юлия Саункина. Поздравляем коллектив и руководителя, желаем покорения новых творческих вершин!

Виктория КИРБАЙ.



