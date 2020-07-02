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В Минске произошел всплеск киберпреступности
Источник материала: ОНТМинске произошел всплеск киберпреступности" class="one-news__figure-img">
Зайти в сеть и не попасть в сети киберпреступников. В Минске произошел всплеск мошенничеств на интернет-площадках с объявлениями.
По данным следователей, этим уже занимаются хорошо организованные группы, которые действуют не только в Беларуси. Несмотря на предупреждения, люди доверяют злоумышленникам, а те, в свою очередь, изобретают всё новые способы присвоить чужие деньги. Суть всегда сводится к одному: получению личных данных покупателя. Как только это происходит – деньги с карты жертвы исчезают.
Рост за последний месяц – весьма значительный для Беларуси. На рассмотрении находятся более 220 материалов проверок. Такие преступления особенно сложны в расследовании.
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Зайти в сеть и не попасть в сети киберпреступников. В Минске произошел всплеск мошенничеств на интернет-площадках с объявлениями. По данным следователей, этим уже...
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