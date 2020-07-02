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В Минске произошел всплеск киберпреступности

02.07.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Зайти в сеть и не попасть в сети киберпреступников. В Минске произошел всплеск мошенничеств на интернет-площадках с объявлениями.

По данным следователей, этим уже занимаются хорошо организованные группы, которые действуют не только в Беларуси. Несмотря на предупреждения, люди доверяют злоумышленникам, а те, в свою очередь, изобретают всё новые способы присвоить чужие деньги. Суть всегда сводится к одному: получению личных данных покупателя. Как только это происходит – деньги с карты жертвы исчезают.

Андрей Коваль, начальник управления «К» ГУВД Мингорисполкома: «Помнить о том, что нельзя доверять в сети абсолютно никому. Любой человек может скрываться за милой аватаркой, улыбающегося девушки или парня. Представиться можно кем угодно, где угодно и это не проблема использовать любой номер, с использованием IP-телефонии, смс-хабов – возможностей для этого очень много. Все должны перепроверять, думать и знать, кому и когда вы отправляете реквизиты карты, скрины карты, любые фотографии. Свою личную персональную информацию».

Рост за последний месяц – весьма значительный для Беларуси. На рассмотрении находятся более 220 материалов проверок. Такие преступления особенно сложны в расследовании.

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Теги: Минск
 
 
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Зайти в сеть и не попасть в сети киберпреступников. В Минске произошел всплеск мошенничеств на интернет-площадках с объявлениями. По данным следователей, этим уже...
 
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