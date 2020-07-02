2 июля около 2 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Крутая, 23.

В результате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.