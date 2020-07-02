2 июля около 2 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Крутая, 23.
В результате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, с
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В Волковыске горел жилой дом
02.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
2 июля около 2 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Крутая, 23.
В результате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, с
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2 июля около 2 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в Волковыске по ул. Крутая, 23. В результате...
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