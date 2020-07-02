Это один из великих православных праздников. Великие праздники по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Крестителя отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Иоанна называют Предтечей, потому что он родился раньше Иисуса Христа и проповедовал его пришествие. Крестителем пророка назвали, потому что именно он в реке Иордан крестил Сына Божьего.

Прежде чем начать свою проповедь, он много лет жил в пустыне – готовился к своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними медом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду».

Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Согласно церковным преданиям, по приказу Ирода Антипы из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи Иоанну Предтече отсекли голову. Голову вместе с телом передали его ученикам, которые захоронили ее на священной земле. В память об этих событиях в православии установлен день усекновения главы святого Иоанна Крестителя –

11 сентября.

Еще одной святыней, связанной с Иоанном Предтечей, считается Десница Крестителя. Иоанн Предтеча возложил десницу на голову Спасителя, когда крестил Его в водах реки Иордан. Сегодня святыня хранится в Цетиньском монастыре в Черногории.

Иоанн Креститель назван Господом самым великим из всех пророков и почитается Православной Церковью величайшим святым вместе с Пресвятой Богородицей. В день Рождества Иоанна Предтечи продолжается Петров пост, потому нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, но разрешена рыба.

В храме в честь Минской иконы Божьей Матери в праздник Рождества Иоанна Предтечи – 7 июля – в 9.30 состоится Божественная литургия. В этот день по традиции в храмах после литургии совершается освящение лекарственных трав, которое в нашем храме состоится в 11.00.

Иерей Никодим,

настоятель храма в честь Минской иконы Божьей Матери в г.Смолевичи.