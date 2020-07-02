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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Об этом
Отмечается также, что главный праздник страны – это еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков, что символично.
Он также пожелал белорусам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе...
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