Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается также, что главный праздник страны – это еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков, что символично.

Он также пожелал белорусам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Фото: БЕЛТА

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