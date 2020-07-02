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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

02.07.2020 09:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается также, что главный праздник страны – это еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков, что символично.

Он также пожелал белорусам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, который отмечается в республике 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе...
 
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