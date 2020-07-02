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Муж называет маленькую дочь «тварь» и «сволочь». Почему так, рассказывает психолог

02.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После рождения ребенка мужа читательницы словно подменили. Он придирается к ней и грубит маленькой дочери. Причины происходящего пробует объяснить психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу alesia. pesenko@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с мужем вместе около восьми лет, я люблю его, а он меня. Полтора года назад появился долгожданный ребенок, но у меня началась депрессия. Уже почти год пью антидепрессанты. Сейчас мне гораздо легче, я решилась поменять профессию на ту, о которой мечтала, усердно учусь.

А вот мужа как подменили после рождения ребенка. До рождения дочки он был добрым и нежным, сейчас же кричит на дочь за ее любые оплошности. Иногда в речи проскакивают слова «сволочь» и «тварь». Настроение у него каждый день разное, сегодня он психованный и кричит, а завтра все хорошо, он веселит и обнимает дочь. Мне больно слышать, когда он с ней настолько груб и требователен, я прошу прощения у дочки за то, что папа ее обидел. А еще я переживаю, что когда он начинает высказывать мне свое недовольство мной, я очень бурно реагирую и происходит ссора на глазах ребенка. Он ходил к психотерапевту, попил успокоительные пару недель и забросил.


Фото: pixabay.com

Я не знаю, что мне делать. Если я прошу о помощи с дочкой, он все делает, иногда со злобой, чаще просто с плохим настроением. Когда мы спокойно пытаемся выяснить причину конфликта, он начинает впадать в крайности. Говорит: «Ты как хозяйка — ноль» (да, я не педантична в уборке дома, но не на столько), «сексуальности — ноль» (веду ЗОЖ и вообще симпатичная), «готовишь невкусно» (ну да, не все блюда мне удаются, но всегда есть дома еда), «только и сидишь дома за компом» (за компом я только работаю). И вот эти его крайности меня просто лишают слов. Ну как так можно?! Как мне вести с ним диалог, если он начинает говорить эту ерунду?

При этом он часто бывает таким, каким был раньше: добрый, веселый и любящий муж и отец. В такие моменты я забываю обо всех ссорах и своих обидах.

Не хочу, что бы дочь росла без отца, прямо сердце сжимается, когда думаю, как же сильно она его любит, но и не хочу терпеть от него это неуважение ко мне и к дочке.

Комментарий психолога:

Фото: предоставлено Сергеем Жадько

Сергей Жадько, психолог
Центра успешных отношений

— Вы пишете, что после рождения ребенка у вас началась депрессия и что вашего мужа «как подменили» после рождения ребенка. Что он стал психованный, проявляет грубость.

Получается, что у вас у обоих произошли изменения в поведении. Вы конкретно не говорите про причины, но из той информации, что вы предоставили, я делаю вывод, что вы оба были психологически не готовы к рождению ребенка.

Возможно, такое поведение вашего мужа связано с тем, что ему приходится отказываться от удовлетворения каких-то своих личных потребностей и посвящать свое время ребенку. Если у человека заблокирована какая-то потребность, то он становится раздражительным и агрессивным.


Фото: pixabay.com

Ваш ребенок находится сейчас в самом чувствительном периоде развития. Когда важно удовлетворять базовые потребности в безопасности, любви и принятии.

Настоятельно рекомендую обратиться к специалисту, чтобы скорректировать поведение. Так как родителям важно осознавать всю ответственность за то, как их поступки влияют на формирование ребенка и дальнейшее качество его жизни.

Также часто бывает, что после рождения ребенка происходят изменения в сексуальной сфере между партнерами. Есть ли у вас постоянные сексуальные отношения? Часто агрессивность в поведении мужчины является проявлением неудовлетворенности в сексуальной сфере. И это косвенно подтверждает, с ваших слов, что он вас критикует и обесценивает.

Возможно, у вашего мужа есть личностные проблемы, о которых вы не знаете, и он на данный момент что-то глубоко в себе переживает, но не делится этим с вами.

Для поддержания уважения к себе важно выстраивать границы в отношениях. Вы пишете, что у вас нет желания терпеть от него неуважение к вам и к дочке. Но когда он добрый и веселый, вы забываете обо всех ссорах и обидах. Важно уметь прощать, но если его поведение повторяется, а вы на это закрываете глаза, то никакого уважения к вам не будет, потому что вы сами позволяете к себе так относиться.


Фото: pixabay.com

Разделяю ваше мнение о том, что важно, чтобы дочь росла с отцом. Но с отцом, который проявляет заботу, понимание, принятие и любовь по отношению к своей дочери.

Любые взаимоотношения можно наладить и развивать, если в этом заинтересованы двое. Попробуйте откровенно и доброжелательно поговорить со своим мужем и выяснить причины происходящего. Предложите налаживать совместно ваши отношения и развиваться личностно. И если вы не умеете и вам трудно самим справиться со своими трудностями самостоятельно — обратитесь за помощью.

Рекомендую, почитайте про треугольник Карпмана, как выйти из позиции жертвы, и книгу Эриха Фромма «Искусство любить».

 
 
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