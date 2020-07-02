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Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

02.07.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

За поправки в Конституцию Российской федерации проголосовали 77,93% россиян, против – 21,26 %. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России по результатам обработки более 99,9% протоколов.

Голосование уже завершилось по всей стране. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов высказались за изменения в Основном законе. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2% россиян, а против высказались 28,3%. Примерно 0,5% опрошенных заявили, что испортили бюллетень.

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За поправки в Конституцию Российской федерации проголосовали 77,93% россиян, против – 21,26 %. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России по результатам...
 
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