Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотни приглашенных со всех регионов Беларуси 2 июля соберет под своими сводами Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные и заслуженные люди страны, руководители различных ведомств, предприятий, парламентарии, представители молодежи и, конечно, почетные гости – ветераны.

В преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси – сегодня по традиции пройдет торжественное собрание.





Уже который год подряд все те, кто подарил нам мирную жизнь, встречаются здесь, чтобы в дружеской и теплой атмосфере еще раз не только вспомнить страшные страницы нашей истории, но и всех тех, кто стал примером мужества и героизма, силы и сплоченности нашей нации. Вечер продолжит большой праздничный концерт.