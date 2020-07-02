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Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики

02.07.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотни приглашенных со всех регионов Беларуси 2 июля соберет под своими сводами Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные и заслуженные люди страны, руководители различных ведомств, предприятий, парламентарии, представители молодежи и, конечно, почетные гости – ветераны.

В преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси – сегодня по традиции пройдет торжественное собрание.

Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики

Уже который год подряд все те, кто подарил нам мирную жизнь, встречаются здесь, чтобы в дружеской и теплой атмосфере еще раз не только вспомнить страшные страницы нашей истории, но и всех тех, кто стал примером мужества и героизма, силы и сплоченности нашей нации. Вечер продолжит большой праздничный концерт.

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Новости Беларуси. Сотни приглашенных со всех регионов Беларуси 2 июля соберет под своими сводами Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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