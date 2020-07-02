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Для молодости и красоты. Три рецепта масок, которые несложно сделать дома самой
Источник материала: Tut.by
Часто ли вы останавливаетесь перед стеллажами в косметических магазинах, которые предлагают немыслимое количество масок, обещающих разный эффект? Наш эксперт рассказывает, стоит ли увлекаться масками и какими.
— Девушки очень любят маски. Их скупают сразу штук по 10−15, причем разных. Но говорит ли это о том, что нужный эффект будет достигнут? Нет! Потому что покупки делаются импульсивно, без анализа потребностей конкретной кожи в конкретный момент.
Я являюсь экспертом в области ухода за кожей и производства натуральной косметики уже более пяти лет. Через мои руки прошло огромное количество девушек. И каждая из них любила баловать себя масочками всех сортов и расцветок. Но, увы, проблемы кожи сохранялись.
Маски стоит делать строго по требованию кожи, но многие девушки часто не понимают этих потребностей. Поэтому важно составить «масочный» график ухода за кожей на 2−3 недели. В обязательном «меню» должны быть очищающие, увлажняющие и питательные маски. При этом до и после конкретной процедуры стоит отслеживать состояние кожи и стараться понять, когда и чего кожа просит.
Например, вот три рецепта масок, в которые входят проверенные и апробированные ингредиенты, которые легко купить в ближайшей аптеке.
Очищающая маска
Как и любой уход, логично начинать именно с очищения. Когда кожа чистая, она с удовольствием принимает всё полезное из косметики и отвечает быстро своим улучшающимся состоянием.
Эта маска глубоко очистит поры, поможет избавиться от черных точек и вернет коже здоровый, сияющий вид.
Состав:
Растолочь таблетки активированного угля, добавить к ним глину и перемешать. Затем добавить воду и снова перемешать до однородной консистенции.
Перед нанесением маски стоит хорошо умыться и протереть лицо тоником. Наносить маску, избегая области губ и век, можно пальцами или кисточкой по массажным линиям. Слой стоит делать толстый, чтобы в процессе маска не высохла. Носим 15−20 минут, а затем аккуратно смываем теплой водой.
Лифтинг-маска
Лифтинг-маски пользуются у девушек популярностью. Они не только дают эффект подтяжки, но и увлажняют кожу, поэтому их можно использовать довольно часто.
Эта маска богата микроэлементами, улучшает микроциркуляцию крови и содействует эффекту омоложения. Рекомендую сделать не меньше пяти процедур.
Состав:
Альгинат натрия не продается в аптеках, но его легко найти в интернет-магазинах.
Смешиваем сухие ингредиенты: глина, альгинат натрия и спирулина. Добавляем воду и перемешиваем до образования плотного геля. Если есть комочки, то можно дать составу немного постоять и снова перемешать до однородной консистенции. Если же состав получился слишком густой, то можно добавить ещё немного воды и перемешать.
Эту маску можно наносить на всё лицо, включая область век и губ на 20 минут. Процедуру лучше проводить в горизонтальном положении. Важно: не использовать мимику в процессе. Перед нанесением обязательно стоит умыться и нанести тоник. Смывать маску можно также теплой водой.
Питательная маска
Любой коже, как и любому живому организму, требуется питание. Причем правильное питание. На это способны жирные кислоты, которые содержатся в натуральных маслах. И эта питательная маска составлена так, что её молекулярный состав похож на жиры в нашей коже.
Состав:
Отмерять масла можно шприцем или весами.
Для приготовления состава надо просто смешать все ингредиенты в одной посуде. Этот состав можно хранить, его хватит примерно на 10 процедур.
Наносить маску можно на всё лицо на 15−20 минут, а потом либо смыть с применением средства для очищения кожи, либо просто промокнуть излишки салфеткой. Перед нанесением обязательно стоит умыться и нанести тоник.
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Наш эксперт рассказывает, как приготовить маски дома
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