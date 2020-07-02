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Для молодости и красоты. Три рецепта масок, которые несложно сделать дома самой

02.07.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часто ли вы останавливаетесь перед стеллажами в косметических магазинах, которые предлагают немыслимое количество масок, обещающих разный эффект? Наш эксперт рассказывает, стоит ли увлекаться масками и какими.

Об авторе:

Фото: из архива Алены Литвиненко

Алена Литвинеко — эксперт по уходу за кожей лица и производства натуральной косметики

— Девушки очень любят маски. Их скупают сразу штук по 10−15, причем разных. Но говорит ли это о том, что нужный эффект будет достигнут? Нет! Потому что покупки делаются импульсивно, без анализа потребностей конкретной кожи в конкретный момент.

Я являюсь экспертом в области ухода за кожей и производства натуральной косметики уже более пяти лет. Через мои руки прошло огромное количество девушек. И каждая из них любила баловать себя масочками всех сортов и расцветок. Но, увы, проблемы кожи сохранялись.

Маски стоит делать строго по требованию кожи, но многие девушки часто не понимают этих потребностей. Поэтому важно составить «масочный» график ухода за кожей на 2−3 недели. В обязательном «меню» должны быть очищающие, увлажняющие и питательные маски. При этом до и после конкретной процедуры стоит отслеживать состояние кожи и стараться понять, когда и чего кожа просит.

Например, вот три рецепта масок, в которые входят проверенные и апробированные ингредиенты, которые легко купить в ближайшей аптеке.

Очищающая маска

Как и любой уход, логично начинать именно с очищения. Когда кожа чистая, она с удовольствием принимает всё полезное из косметики и отвечает быстро своим улучшающимся состоянием.

Эта маска глубоко очистит поры, поможет избавиться от черных точек и вернет коже здоровый, сияющий вид.


Фото: Unsplash.com

Состав:

  • глина белая 2−3 ст. л.;
  • активированный уголь 3 таблетки;
  • вода 20−30 мл.

Растолочь таблетки активированного угля, добавить к ним глину и перемешать. Затем добавить воду и снова перемешать до однородной консистенции.

Перед нанесением маски стоит хорошо умыться и протереть лицо тоником. Наносить маску, избегая области губ и век, можно пальцами или кисточкой по массажным линиям. Слой стоит делать толстый, чтобы в процессе маска не высохла. Носим 15−20 минут, а затем аккуратно смываем теплой водой.

Лифтинг-маска

Лифтинг-маски пользуются у девушек популярностью. Они не только дают эффект подтяжки, но и увлажняют кожу, поэтому их можно использовать довольно часто.

Эта маска богата микроэлементами, улучшает микроциркуляцию крови и содействует эффекту омоложения. Рекомендую сделать не меньше пяти процедур.


Фото: unplash.com

Состав:

  • альгинат натрия 1 ч. л. (без горочки);
  • белая глина 1 ч. л.;
  • порошок спирулины ¼ ч. л.;
  • вода 50−60 мл.

Альгинат натрия не продается в аптеках, но его легко найти в интернет-магазинах.

Смешиваем сухие ингредиенты: глина, альгинат натрия и спирулина. Добавляем воду и перемешиваем до образования плотного геля. Если есть комочки, то можно дать составу немного постоять и снова перемешать до однородной консистенции. Если же состав получился слишком густой, то можно добавить ещё немного воды и перемешать.

Эту маску можно наносить на всё лицо, включая область век и губ на 20 минут. Процедуру лучше проводить в горизонтальном положении. Важно: не использовать мимику в процессе. Перед нанесением обязательно стоит умыться и нанести тоник. Смывать маску можно также теплой водой.

Питательная маска

Любой коже, как и любому живому организму, требуется питание. Причем правильное питание. На это способны жирные кислоты, которые содержатся в натуральных маслах. И эта питательная маска составлена так, что её молекулярный состав похож на жиры в нашей коже.


Фото: unplash.com

Состав:

  • масло авокадо 5 мл;
  • масло виноградных косточек 2,5 мл;
  • масло сладкого миндаля 2,5 мл;
  • масло зародышей пшеницы 1 мл;
  • витамин Е (содержимое двух капсул)

Отмерять масла можно шприцем или весами.

Для приготовления состава надо просто смешать все ингредиенты в одной посуде. Этот состав можно хранить, его хватит примерно на 10 процедур.

Наносить маску можно на всё лицо на 15−20 минут, а потом либо смыть с применением средства для очищения кожи, либо просто промокнуть излишки салфеткой. Перед нанесением обязательно стоит умыться и нанести тоник.

 
 
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