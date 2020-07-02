Доктор Комаровский развеял миф о пользе черники для зрения

Источник материала: ОНТ

Поправить зрение с помощью черники практически невозможно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в Instagram .

По его словам, на зрение также положительно влияют хорошее настроение, здоровый сон, любовь и хорошая еда.

При этом медик подчеркнул, что вреда от употребления этих ягод нет.

Фото: pixabay.com

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