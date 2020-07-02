|
Всё больше стран открывают своё воздушное пространство. Куда уже летают самолёты «Белавиа»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все больше стран открывают свое воздушное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и наша страна.
«Белавиа» приступила к выполнению чартерной программы. В расписании уже есть рейсы в Албанию, Турцию, планируются также в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию. А со 2 июля чартерные самолеты «Белавиа» будут летать в Египет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все больше стран открывают свое воздушное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и наша страна. Национальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)