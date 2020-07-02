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Всё больше стран открывают своё воздушное пространство. Куда уже летают самолёты «Белавиа»?

02.07.2020 09:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше стран открывают свое воздушное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и наша страна.

Национальный аэропорт «Минск» готов к обслуживанию рейсов и пассажиров всех авиакомпаний, которые летали ранее и планируют летать в Беларусь.

Всё больше стран открывают своё воздушное пространство. Куда уже летают самолёты «Белавиа»?

«Белавиа» приступила к выполнению чартерной программы. В расписании уже есть рейсы в Албанию, Турцию, планируются также в Тунис, Черногорию, Грецию и Болгарию. А со 2 июля чартерные самолеты «Белавиа» будут летать в Египет.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все больше стран открывают свое воздушное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключение и наша страна. Национальный...
 
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