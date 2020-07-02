Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.
Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история — постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.
Символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин.
Сегодня Республика Беларусь — состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни.
Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях.
Желаю вам, уважаемые друзья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
С праздником!
С Днем Республики!
Александр Лукашенко.