Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история — постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.

Символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин.

Сегодня Республика Беларусь — состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни.

Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях.

Желаю вам, уважаемые друзья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

С праздником!

С Днем Республики!

Александр Лукашенко.