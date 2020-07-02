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Белорусский самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса

02.07.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса

Белорусский самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль, сообщает БЕЛТА.

Речь идет об огромном БелАЗе весом 810 тонн и мощностью 4600 лошадиных сил.

Отмечается также, что самым неэкономичным авто признана экспериментальная модель – Bentley Meteor с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил. Расход топлива у нее – 117 л на 100 км пути.

Самая длинная машина – Cadillac Eldorado, который переделан под 30-метровый лимузин. В нем 50 мест для пассажиров.

Также в Книгу рекордов попал Shelby Supercars Ultimate Aero TT как самый быстрый серийный автомобиль. Эта модель разгоняется до 411 км/ч. Мощность двигателя – 1287 лошадиных сил.

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Белорусский самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль, сообщает БЕЛТА. Речь идет об огромном БелАЗе весом 810 тонн и мощностью 4600...
 
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