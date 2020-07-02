Совет Министров установил тарифы на дополнительные услуги технического оператора системы мониторинга общественной безопасности. Соответствующее постановление Совмина от 30 июня 2020 года №384 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ устанавливает тариф на настройку средств системы видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов, автоматизированных рабочих мест и элементов сети передачи данных. За настройку первого средства надо будет заплатить Br132, каждого последующего — Br24.

Тариф на услугу по хранению информации, полученной от средств системы видеонаблюдения, сверх срока, который предусмотрен указом «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности», составит Br42 в месяц за каждое средство системы видеонаблюдения или специальный детектор.

Министерству внутренних дел поручено при необходимости вносить в Совет Министров предложения по пересмотру тарифов ежегодно до 1 апреля включительно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.