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Личный помощник Бабарико задержана и помещена в СИЗО КГБ
Источник материала: БДГ
Штаб претендента в президенты, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил накануне вечером о новом аресте.
Как сообщают в штабе, вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева. В сообщении штаба говорится о том, что член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, «была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите».
Отметим, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына
При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными,
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Штаб претендента в президенты, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил накануне вечером о новом аресте.
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