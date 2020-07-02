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Личный помощник Бабарико задержана и помещена в СИЗО КГБ

02.07.2020 09:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Штаб претендента в президенты, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил накануне вечером о новом аресте.

Как сообщают в штабе, вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева. В сообщении штаба говорится о том, что член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, «была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите».

Отметим, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье.

При этом в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч. Подобная ситуация наблюдается и в отношении подписей Валерия Цепкало.
 

 
 
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Штаб претендента в президенты, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил накануне вечером о новом аресте.
 
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