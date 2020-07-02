Личный помощник Бабарико задержана и помещена в СИЗО КГБ

Штаб претендента в президенты, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, сообщил накануне вечером о новом аресте.

Как сообщают в штабе, вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева. В сообщении штаба говорится о том, что член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, «была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите».

Отметим, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье.