Когда и как лучше брать отпуск? 5 лайфхаков для максимальной выгоды

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

1. Узнайте, сколько дней вам причитается



Начнем с законодательства. Оно обещает всем трудящимся Беларуси отпуск 24 календарных дня. Если кто-то возразит – сошлитесь на 1 часть статьи 155 Трудового кодекса (ТК).

Кроме того следующие статьи ТК РБ перечисляют обязательные и необязательные для нанимателей дополнительные отпуска. Этому же посвящено Постановление Совмина №100 от 24 января 2008 года.

К обязательным 24 дням основного отпуска добавляют:

1-5 дней работающим по контрактной системе, точное количество дополнительных дней следует искать в своем трудовом контракте;

до 7 дней прибавляют трудящимся с ненормированным рабочим днем;

до 3 дополнительных дней могут получить работники со стажем, это вопрос регулируется внутренними документами организации;

дополнительные дни добавляют работникам с особыми и вредными условиями труда, это также решается на уровне организаций и отраслей, сюда попадают: шахтеры, летчики, учителя и пр.

Опытный специалист все это знает и контролирует. Но стоит «бояться» когда он сам уходит в отпуск и его заменяет бухгалтер из соседнего отдела.

2. Вспомните прошлые заработки и выбирайте время отпуска исходя из этого

Расчет отпускных идет от сумм заработков за прошлые 12 месяцев. Кроме оклада сюда включаются разного рода премии, надбавки и доплаты. Но не включаются другие суммы, и здесь есть много нюансов, например, по включению в расчет месяцев с оплатой по больничным листам.

Посчитать все это самостоятельно сумеет не каждый. Но достаточно знать, что отпускные начисляются умножением среднедневного заработка на количество дней в отпуске. Об этом есть подробные разъяснения на портале Министерства труда и соцзащиты.

Работнику же следует вспомнить, были ли в прошлые месяцы большие доплаты и премии. И выбирать срок отпуска так, чтобы его заработок в предыдущие месяцы был максимальным. Отдельный практический совет – оформляйте отпуск после того как вам начислят премию по итогам года, полугодия, квартала (если она, конечно, будет).

3. Узнайте о дополнительных выплатах к отпуску

Многие организации вносят в трудовой договор обязательство или возможность определенной доплаты к отпуску. Оформляют это чаще всего как:

Доплату на оздоровление. Ее получают многие бюджетники.

Материальную помощь. Такой пункт может быть в трудовом договоре организаций разного профиля и разных форм собственности.

Доплаты бюджетникам регулируются вышестоящими органами и выплачиваются без дополнительных условий. А вот материальная помощь может зависеть от показателей работы предприятия. Распространенный вариант – давать помощь из прибыли, если в предыдущий период организация работала рентабельно.

Совет – выясните, как начисляется доплата и берите отпуск после подведения положительных итогов за нужный период.

4. Правильно посчитайте оплачиваемые дни

Отпуска назначаются в календарных днях, но не все попадающие в этот период дни оплачиваются.

Не подлежат оплате дни государственных праздников, но их количество удлиняет назначенный отпуск.

Работник, заболевший в период отпуска, может взять больничный на общих основаниях и получить оплату за дни болезни. Отпуск же продлится на время действия больничного листа.

Праздники не слишком меняют величину отпускных. Но отпускники, не идущие к врачу потому что они «все равно дома» могут потерять значительные суммы.

5. Узнайте, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Раньше законодательство на этот счет было мягче. Теперь отказаться от отдыха ради компенсации довольно сложно. Исключение – выплата за неиспользованный отпуск (дни отпуска) при увольнении.

Всем остальным следует знать что:

Работник обязан провести в отпуске не менее 21 дня. Т.е. из минимального отпуска в 24 дня разрешается компенсировать только 3.

Т.е. из минимального отпуска в 24 дня разрешается компенсировать только 3. Есть категории работников, которым нельзя заменить отпуск компенсацией. Это лица моложе 18 лет, инвалиды, беременные и некоторые категории, работающие в особых или вредных условиях.

Компенсация допускается только по соглашению работника и нанимателя.

Практика показывает, что оформить компенсацию, особенно на крупных госпредприятиях, сложно.

Что это значит?

Не стоит думать, что начальство все знает и во всем разбирается. Они тоже люди и могут ошибаться. Особенно это касается небольших предприятий, где один бухгалтер и нет проверенной годами системы.

Не стоит надеяться, что все можно вернуть потом. Никто не компенсирует отсутствие материальной помощи сотруднику, который взял отпуск при минусовой рентабельности (если она влияет на выплаты). Не будет перерасчета тому, кто ушел в отпуск раньше назначенной премии. Можно потерять пару дней, пусть и не оплачиваемых, если вернуться из отпуска не в понедельник, а в пятницу.

И в любом случае – удачного отпуска! Пусть не отменит его никакой коронакризис.