В России поправки поддержали 77,93 процента избирателей

Источник материала: Ежедневник

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов.

Проект закона о поправках президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, пишет ria.ru .

В своем послании Федеральному Собранию 15 января он предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку об обнулении, которая позволяет Владимиру Путину участвовать в следующих выборах.

По предложению Путина, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было.