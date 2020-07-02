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Чем полезна крапива? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Крапива поможет избавиться от усталости, депрессии, а также повысить иммунитет. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург,
Дело в том, что растение которого почему-то все боятся и обходят стороной, на самом деле может принести огромную пользу для вашего организма. Крапива содержит в себе большое количество витаминов, утверждает медик.
Если в организме недостаточно витамина B9, то это может привести у анемии, проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также к депрессии. Помимо этого, от витамина B9 зависит здоровье вашей кожи, состояние ногтей, а также волос.
Витамин С вообще считается лекарством чуть ли не от всех болезней. Всё это содержит в своём составе обычная крапива. К тому же блюда, приготовленные с ней, получаются очень вкусными.
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Крапива поможет избавиться от усталости, депрессии, а также повысить иммунитет. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщает РИА Новости. ...
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