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Чем полезна крапива? Рассказывает врач

02.07.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем полезна крапива? Рассказывает врач
Крапива поможет избавиться от усталости, депрессии, а также повысить иммунитет. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщает РИА Новости. 

Дело в том, что растение которого почему-то все боятся и обходят стороной, на самом деле может принести огромную пользу для вашего организма. Крапива содержит в себе большое количество витаминов, утверждает медик.


Если в организме недостаточно витамина B9, то это может привести у анемии, проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также к депрессии. Помимо этого, от витамина B9 зависит здоровье вашей кожи, состояние ногтей, а также волос. 

Витамин С вообще считается лекарством чуть ли не от всех болезней. Всё это содержит в своём составе обычная крапива. К тому же блюда, приготовленные с ней, получаются очень вкусными. 

Данное растение можно употреблять почти всем, однако людям с язвенной болезнью желудка и гастритом стоит быть осторожнее. Чаще всего крапиву используют в приготовлении салатов и супов. 


фото: gastronom.ru

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Крапива поможет избавиться от усталости, депрессии, а также повысить иммунитет. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, сообщает РИА Новости. ...
 
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