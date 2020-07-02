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Поздравление руководства Кобринского района с Днем Независимости Республики Беларусь

02.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Уважаемые кобринчане!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

3 июля – знаковая дата в истории Беларуси, символ единства, справедливости, национального возрождения, стойкости и непокоренности нашего народа.

День Республики объединяет нас в стремлении к миру, согласию и сохранению героической летописи истории нашей страны.

Великая Отечественная война принесла в каждую белорусскую семью горе, страдания и боль потерь. Мы выражаем слова искренней благодарности старшему поколению – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за Великую Победу и Великий Подвиг, за мир и святую любовь к Родине. Современное поколение белорусов уважает свою многовековую историю, чтит богатые национальные традиции, стремится быть достойными памяти победителей, преумножает передовой опыт и строит планы на будущее. Мы должны сохранить и передать нашим потомкам суверенную, сильную, безопасную страну.

Желаем всем кобринчанам здоровья и оптимизма, неисчерпаемой энергии, счастья и мирного неба над головой! Пусть в каждой семье будет благополучие и достаток! Процветания нашей родной Беларуси! С праздником всех! С Днем Республики!

Поздравление руководства Кобринского района с Днем Независимости Республики Беларусь

Источник: Кобринский РИК.

 
 
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Поздравление руководства Кобринского района с Днем Независимости Республики Беларусь
 
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