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Виктор Хренин: в боевом составе наших войск – современные истребители, штурмовики, боевые вертолёты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на мирное время, по-прежнему священным долгом для граждан остается защита рубежей своей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высшая форма поддержания боеготовности как в военное, так и в мирное время. Только на этот раз успешно выполнить боевую задачу особой государственной важности им помогут современные многоцелевые истребители Су-30СМ.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
Появление современных истребителей значительно повысило потенциал наших Вооруженных Сил, увеличив возможности по пресечению нарушений в воздушном пространстве.
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Новости Беларуси. Несмотря на мирное время, по-прежнему священным долгом для граждан остается защита рубежей своей Родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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