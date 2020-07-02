В Гродно Opel сбил 4-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса легковушки в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 1 июля, в 20.30, на улице Брикеля. Установлено, что 23-летняя водитель Opel ехала по дворовой территории и сбила 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.