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В Гродно Opel сбил 4-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса легковушки в Гродно,
Авария произошла 1 июля, в 20.30, на улице Брикеля. Установлено, что 23-летняя водитель Opel ехала по дворовой территории и сбила 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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